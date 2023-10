Prefeitura investe no microplanejamento para melhorar cobertura vacinal de Artur Nogueira

Em busca de aprimorar a eficácia e a cobertura vacinal no município, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde, promoveu oficinas de microplanejamento com enfermeiros das unidades de saúde (PSFs e UBSs).

O objetivo é otimizar as Atividades de Vacinação de Alta Qualidade (Avaq) para reforçar as coberturas vacinais dos programas de rotina e outras estratégias de vacinação, contribuindo, assim, para a erradicação, eliminação e controle de doenças imunopreveníveis – tais como poliomielite, rubéola, síndrome da rubéola congênita, sarampo e tétano neonatal..

As oficinas atendem as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, visto que as Avaqs são implementadas por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

EFICÁCIA NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO

De acordo com a responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin, nesse momento o principal objetivo da equipe nogueirense é melhorar a adesão da população à Campanha Nacional de Multivacinação – que ocorre em oito salas de vacina do município para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Milena explica que o microplanejamento é uma estratégia essencial para o sucesso desse tipo de campanha, pois envolve o estudo detalhado das necessidades específicas de cada área e da população-alvo, permitindo uma distribuição eficaz das doses e a identificação de grupos de maior risco.

A Campanha Nacional teve início em 30 de setembro e se estenderá até o dia 31 de outubro. As vacinas do calendário básico de imunização incluem: BCG; Hepatite A; Hepatite B; Penta (DTP/Hib/Hep. B); Pneumocócica 10-valente; Vacina Inativada Poliomielite (VIP); Vacina Oral Poliomielite (VOP); Vacina Rotavírus Humano (VRH); Menigocócica ACWY; Meningocócica C (conjugada); Febre amarela; Tríplice viral; DTP (tríplice bacteriana); Varicela; HPV quadrivalente; dT (dupla adulto); dTpa (DTP adulto).

Em Artur Nogueira, os imunizantes estão disponíveis nas seguintes salas de vacinação: USF Blumenau, USF Sacilotto, USF Jardim do Lago, USF São Vicente, USF Coração Criança, UBS Terezinha Vicensotti e UBS Espaço Mãe e Filho.

É importante ressaltar que a disponibilidade das doses de vacina varia de acordo com a entrega realizada pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de Campinas.