Prefeitura irá dobrar atendimento a idosos com inauguração da 2°ª unidade do Centro Dia

A partir do mês de julho, a Prefeitura – através da Secretaria de Promoção Social – irá dobrar a oferta de atendimento a idosos semi dependentes com a inauguração da segunda unidade do Centro Dia do Idoso. De 30 vagas disponíveis atualmente e que estão preenchidas, o município passará a ofertar 60.

O prédio que irá abrigar a nova unidade está situada à Rua Ângelo Bertini s/n, no bairro Assad Alcici. As reformas no local foram iniciadas em meados de maio e contemplam adequações dos banheiros com acessibilidade, pintura do prédio (em andamento), reforma do telhado, colocação de grades nas janelas e portas, melhorias no espaço externo e troca de todo alambrado que cerca o prédio. Aproximadamente R$ 50 mil estão sendo investidos e o trabalho está sendo feito com mão de obra própria da Prefeitura.

“Essa expansão reflete o compromisso da nossa administração em garantir o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos idosos. Com o dobro de vagas disponíveis, poderemos atender mais pessoas que necessitam desse suporte, proporcionando-lhes um ambiente acolhedor e atividades especificas para essa faixa etária desenvolvidas por uma equipe técnica capacitada. Agradeço a todos os envolvidos neste projeto”, declarou o prefeito Toninho Bellini.

No Centro Dia do Idoso, que funciona de segunda a sexta-feira das 7h00 às 17h00, os idosos assistidos recebem três refeições (café da manhã, almoço e café da tarde) e desenvolvem diversas atividades elaboradas por uma equipe técnica multidisciplinar composta por assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, educador social, cuidador, professores de artes, técnico de enfermagem, cozinheira e auxiliar de serviços gerais. Outras secretarias, como Saúde, Esportes e Lazer e Cultura e Turismo também trabalham em conjunto com o serviço.

A forma de acesso ao serviço ocorre por meio do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que analisam o perfil de cada candidato. São priorizados os que estão em situação de vulnerabilidade social ou sofrendo algum tipo de negligência.