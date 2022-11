PREFEITURA LANÇA SITE ‘EMPREGA JÁ’ PARA CONECTAR TRABALHADORES E EMPREGADORES

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Municipal de

Desenvolvimento Econômico e Social e do Posto de Atendimento ao

Trabalhador (PAT), criou um site que conecta trabalhadores e

empregadores, facilitando a contratação de profissionais.

O site é o www.empregaja.jaguariuna.sp.gov.br [1]. Ao acessar a

plataforma, o trabalhador pode cadastrar o seu currículo e buscar vagas

de emprego. Também tem acesso a informações úteis, como

seguro-desemprego e carteira de trabalho digital, entre outras.

Da mesma forma, o empregador também pode cadastrar a sua empresa e

informar as vagas disponíveis. Assim, fica muito mais fácil e rápido

para as empresas encontrarem os trabalhadores com perfis adequados às

vagas de emprego disponíveis.

“Depois da pandemia, as empresas começaram a solicitar apenas

currículos. A gente sentiu a dificuldade de as pessoas fazerem os

currículos e poderem encaminhar para as empresas, tendo que sair de

casa e vir até o PAT. Com esse site, tudo isso pode ser feito pela

internet”, explica a diretora do PAT de Jaguariúna, Renata Lopes.

Todo o serviço é gratuito. Basta o interessado acessar o site,

cadastrar CPF e e-mail e, em seguida, confirmar a senha de acesso.