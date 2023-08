Prefeitura leva ponto de vacina contra raiva ao Sacilotto nesta quinta

Doses estarão disponíveis das 8h30 às 11h, em uma área verde da Rua Raymundo Berny

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonose, instalará mais um ponto de vacinação antirrábica nesta quinta-feira (17). A tenda estará disponível das 8h30 às 11h (ou até acabarem as vacinas) em uma área verde da Rua Raymundo Berny – ao lado do campinho.

Poderão levar os pets apenas moradores dos bairros Sacilotto I, II e III, ou bairros próximos. No dia da vacinação, o departamento solicita que o morador apresente os documentos pessoais (CPF e RG) e um comprovante de endereço, a fim de validar a residência do munícipe no bairro ou nas proximidades.

Vale destacar que, por não se tratar de uma campanha de vacinação, as vacinas serão limitadas. A Prefeitura informa que mudanças climáticas ou reprovação de lote da vacina podem alterar as datas e horários.

VACINA EM DIA

A ação faz parte do Projeto “Vacina em Dia”, com o objetivo de ajudar os moradores que não possuem condições ou meios de locomoção para levar seus animais até a unidade da Zoonose.

A Prefeitura instala pontos ao longo do ano em bairros específicos e em um ponto estratégico. De acordo com o departamento, são disponibilizadas de 150 a 400 vacinas por bairro e, por não se tratar de uma campanha, as vacinas são limitadas.

A médica veterinária Larissa Mandaio explica que, para o projeto, foram escolhidas regiões com maior número populacional de cães e gatos.

A unidade da Zoonoses está localizada na Avenida Fernando Arens, nº 631, no Centro. Dúvidas podem ser esclarecidas no telefone (19) 3827-9700 – ramal 9013.