Prefeitura Mogi Mirim/Habitação Popular

HABITAÇÃO POPULAR É TEMA DE REUNIÃO ENTRE PREFEITO E A CAIXA

O tema habitação popular, voltada para famílias de baixa renda, foi a pauta de uma importante reunião realizada na manhã desta quarta-feira (22), no gabinete do prefeito Paulo Silva, na Estação Educação.

Ao lado do secretário de Obras e Habitação, Paulo Roberto Tristão, e do gerente da secretaria de Governo, José Eduardo Aranha Minuzzo, o prefeito recebeu os representantes da Caixa Econômica Federal, o superintendente executivo do Governo, Fábio Estevam Vieira, e a superintendente executiva de habitação, Isadora Paiva de Moraes.

O objetivo da reunião foi o de discutir nova parceria com a Caixa Econômica Federal para ampliação dos loteamento urbanizados no Município e o atendimento a famílias de baixa renda. “Foi uma reunião produtiva, a qual nós conseguimos ver até aonde a caixa pode colaborar com a habitação popular em nossa cidade”, frisou o secretário, Paulo Tristão.

O engenheiro, Elizeu da Matta Fumes, e as assistentes sociais, Priscila Leite Vallim e Mônica Batista da Silva, profissionais que formam uma equipe específica que trabalha especificamente com a habitação popular em Mogi Mirim, também participaram do encontro.