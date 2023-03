Prefeitura Mogi Mirim/MELHORIAS AVENIDA DA SAUDADE

PREFEITURA INICIARÁ MELHORIAS NO TRÂNSITO DA AVENIDA DA SAUDADE



Na madrugada desta quinta-feira (23), a Prefeitura iniciará uma série de melhorias na Avenida da Saudade, visando uma maior segurança no trânsito da via que é uma das principais artérias da região do Tucura.

A sinalização do local, tanto a de solo quanto a vertical, será reorganizada e reforçada pela Secretaria de Mobilidade que, em uma segunda etapa das melhorias, também estudará uma forma de controlar a velocidade dos veículos na avenida.

A importante ação atende a um pedido do vereador Marcos Antônio Franco, o Marcos Gaúcho, feita no início da atual administração.

A confirmação da execução dos serviços aconteceu na manhã desta quarta-feira (22) em uma reunião entre o assessor do vereador solicitante, Nelson Vital, e o assessor e o coordenador da secretaria competente, João Matta e Rogério Cunha.

Vale ressaltar que a programação do início da execução das melhorias pode ser alterada em caso de chuva.

