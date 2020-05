Prefeitura Municipal cria o “Espaço das Artes” para divulgar os artistas pedreirenses

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Cultura contando com o apoio do Departamento de Imprensa e Comunicação, disponibilizou nesta semana em seu site o “Espaço das Artes”, com o objetivo de proporcionar um local adequado para que os artistas do cidade possam mostrar seus talentos.

O Canal do You Tube “Espaço das Artes” fornece um espaço de divulgação dos trabalhos dos artistas. Para enviar seu vídeo é muito simples, acesse o link: https://forms.gle/LXUYXcyUyLWpcCTD9, preencha corretamente seus dados e envie seu vídeo para o email: espacodasartespedreira@gmail.com.

“Atenção, o vídeo deve ser gravado com o celular na horizontal, em boa resolução e no formato MP4”, destaca o secretário de Cultura Clodoaldo Leite de Camargo.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior destaca que podem participar artistas locais com apresentações de música, dança, vídeo aulas, entre outros. “Esta é uma excelente oportunidade para que nossos artistas possam expressar seus talentos, e o melhor de tudo é de graça”, enfatiza o prefeito Hamilton.

O Canal está disponível através do site: www.pedreira.sp.gov.br.