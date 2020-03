Prefeitura Municipal Santo Antonio de Posse decreta quarenta em decorrência ao coronavírus

Considerando o estabelecimento de estado de pandemia pela Organização Mundial de Saúde pelo coronavírus (Covid-19), em conformidade com as orientações do Governo do Estado de São Paulo e de acordo com o Decreto nº 3488/20, informa que fica decretado:

– A suspensão do atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, especialmente casas noturnas, galerias comerciais e estabelecimentos congêneres e academias de ginástica;

– A suspensão do consumo local em bares, restaurantes, padarias, cafés, lanchonetes e congêneres, bem como mercados, supermercados e congêneres, sem prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e de exclusiva retirada no local (“drive-trhu”);

– A suspensão de eventos públicos ou privados, a exemplo de casamentos, bailes, festas, formaturas, aniversários e afins;

– A suspensão de cultos, missas e atividades ou manifestações religiosas de qualquer natureza, recomendando-se que as práticas religiosas e de orações sejam feitas por meio de recursos eletrônicos à distância;

– A suspensão da realização de aulas teóricas e práticas em Centros de Formação de Condutores (autoescolas);

– A suspensão das atividades de comércio ambulante, independentemente do tipo de bem ou serviço oferecido por esta modalidade;

– A redução das cerimônias de velório no Município, de forma que não excedam o período de 02 (duas) horas, permitindo-se a presença de apenas 05 (cinco) pessoas no recinto por vez;

O Decreto completo pode ser acessado na edição 640, publicada em 23 de março de 2020, ou clicando no link a seguir: https://bit.ly/39a1Q9f