Prefeitura programa serviços de recapeamento asfáltico para diferentes regiões de Mogi Guaçu

O ano está só começando, mas a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) já tem um cronograma de trabalho que prevê asfalto novo e serviços de recapeamento em diversas vias de Mogi Guaçu. Algumas licitações foram encerradas no final do ano passado e ordens de serviços já emitidas. Outras estão em andamento, com previsão de abertura para os próximos dias. As empresas responsáveis pelos serviços estão em recesso e retomam as atividades no próximo dia 20.

A partir desta data – e se as condições climáticas permitirem – as melhorias serão iniciadas em diversos endereços da cidade. Uma autorização foi dada ainda em dezembro de 2021 para obras em 15 vias: Rua Atibaia, Rua Bragança Paulista, Rua Dr. Silvio de Camargo, Rua Santo Antônio do Jardim, Rua dos Operários, Avenida Dom Pedro I, Rua Jacyra S. Lithordi, Rua Antenor Gomes de Oliveira, Avenida Brasil, Avenida Júlio Xavier da Silva, Rua Antenor de Freitas, Rua João Antunes de Lima Junior, Avenida Melvin Jones, Rua Minas Gerais e Rua Luiz Martini. Vale destacar que, deste bloco, os serviços foram iniciados pela Avenida Brasil, nas proximidades do Tiro de Guerra.

Outros processos licitatórios serão concluídos nesta semana. Porém, a previsão é de que os serviços sejam iniciados tão logo a homologação da empresa vencedora aconteça. O primeiro pregão prevê execução de recapeamento da Avenida Marechal Castelo Branco, sendo parte dos recursos oriundos de convênio por intermédio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional. A abertura dos envelopes acontece no próximo dia 12, com valor previsto de R$ 312.333,51, sendo R$ 250 mil obtidos a partir de emenda do deputado estadual Cauê Macris e o restante contrapartida do município.

No dia 13 de janeiro outro pregão terá os envelopes abertos. Este prevê contratação de empresa para execução de recapeamento na Avenida Luiz Gonzaga de Amoêdo Campos e Avenida Maria Palhares Cassimiro. O valor estimado das obras é de R$ 1.076.734,67, sendo R$ 500 mil investidos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e o restante contrapartida do município. A emenda, neste caso, foi apresentada pelo deputado estadual Edmir Chedid.

No dia seguinte ocorrerá a abertura dos envelopes de outra licitação. Desta vez, para a prestação de serviços de infraestrutura urbana no Distrito Industrial João Batista Caruso. Nesse caso, a Rua Leopoldo Campos Pedrini receberá as melhorias. O investimento deve girar em torno de R$ 1.115.701,52, sendo R$ 608 mil por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e o restante contrapartida do município. A emenda foi apresentada pelo deputado estadual Barros Munhoz.

Outras duas concorrências estão previstas para janeiro pela Secretaria de Obras e Mobilidade. A primeira é referente à execução de infraestrutura urbana na Avenida Emília Marchi Martini. O convênio estadual para esta melhoria, no valor de R$ 100 mil, está confirmado após apresentação de emenda do deputado estadual Alex Madureira. O restante do valor será gasto com dinheiro do tesouro.

A segunda prevê execução de infraestrutura urbana na Rua Ângelo Armani de Oliveira e na Travessa Clarice Cardoso, no Parque Real, além da Avenida Basílio Brunheroto, no Jardim Ypê V. Para esse pacote, o investimento previsto é de R$ 615.018,96, sendo R$ 500 mil de convênio por intermédio do deputado estadual Cauê Macris.

“Estamos muito otimistas. É bom iniciar o ano com obras em andamento. Melhorias que irão beneficiar os moradores. Melhorar a vida das pessoas. Esse será um ano de muito trabalho”, afirmou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Estamos colocando em prática o maior programa de recuperação asfáltica já feito em nossa cidade e, para isso, contamos com a valiosa ajuda do Governo do Estado e dos deputados que destinaram recursos para Mogi Guaçu. Teremos muitas outras novidades ao longo de 2022”.