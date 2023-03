Prefeitura promove agenda especial em abril em comemoração ao aniversário de Artur Nogueira

Cidade completa 74 anos no dia 10 de abril; Programação inclui shows ao vivo, batalha de rimas, passeio ciclístico, entre outros

A Prefeitura de Artur Nogueira está promovendo uma agenda cultural especial para o mês de abril, em razão do aniversário de 74 anos do município, comemorado no dia 10. As festividades começam já no dia 1º com Miss Universo Artur Nogueira e, também, a Batalha de Rimas, e se estende por todo mês.

O prefeito Lucas Sia (PSD) desde já parabeniza o município por seus 74 anos e incentiva a população nogueirense a participar dos eventos.

“Tudo foi preparado com muito carinho e dedicação para os moradores, tenho certeza que abril será um mês repleto de alegria”, destacou o chefe do Poder Executivo Municipal.

Agenda completa

Batalha de Rimas

Data e horário: 01 de abril, às 20h

Local: Réplica da Estação

Miss Universo Artur Nogueira

Data e horário: 01 de abril, às 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

Passeio Ciclístico

Data e horário: 09 de abril, às 8h30

Local: saída e chegada na Lagoa dos Pássaros

Ato Cívico

Data e horário: 10 de abril, às 8h

Local: Praça do Coreto

Artur Fest (shows variados)

Data e horário: 13 à 16 de abril, às 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

Encontro de Motociclistas

Data: 20 à 23 de abril

Campeonato de Skate

Data e horário: 23 de abril, às 8h

Local: Pista de Skate “Hugo Carlstron”

Son’s da Praça (música eletrônica)

Data e horário: 29 de abril, às 16h as 22h

Local: Lagoa dos Pássaros

Campeonato de Pesca

Data e horário: 30 de abril, das 13h às 17h30

Local: Lagoa dos Pássaros

Lançamento do livro sobre a história de Artur Nogueira

Data: à confirmar

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira