Prefeitura promove arrecadação de agasalho neste sábado em Artur Nogueira

Moradores podem colaborar com doações de roupas e cobertores; ação acontece das 9h às 12h na Réplica da Estação

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, está participando de mais uma edição da Campanha Regional de Arrecadação de Agasalho “Conexão Solidária” 2024, promovida pela EPTV. A iniciativa tem como objetivo arrecadar roupas, cobertores e agasalhos para pessoas em situação de vulnerabilidade social em diversas cidades da região.

Neste sábado (25), a Prefeitura realizará um ‘Dia D’ de arrecadação de agasalhos. A ação, em formato drive-thru, acontecerá das 9h às 12h. As doações serão recebidas na Réplica da Estação, onde funcionários da Assistência Social estarão disponíveis para auxiliar nesse processo.

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Lourriê M. A. de Menezes, convida os munícipes a aderirem à causa.

“Temos o compromisso de promover o bem-estar social da população de Artur Nogueira, e a participação na campanha ‘Conexão Solidária’ é uma das formas que encontramos de cumprir esse compromisso. A doação de agasalhos é uma maneira simples e eficaz de ajudar quem precisa e garantir que as pessoas mais vulneráveis tenham mais conforto neste inverno. Contamos com a colaboração de todos para alcançarmos um grande resultado na campanha”, convidou Lourriê.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Simone Sia Rissato, enalteceu a ação anual. “A solidariedade e a empatia são valores fundamentais que precisam ser cultivados na sociedade. Tenho certeza de que, mais uma vez, os nogueirenses serão muito generosos em suas doações. É isso que faz de nossa cidade um verdadeiro berço da amizade”, enfatizou.

A Réplica da Estação, onde ocorrerá a arrecadação, está localizada entre as ruas Adhemar de Barros e Duque de Caxias, travessa com a Rua 13 de Maio, no Centro.

CAMPANHA SEGUE ATÉ JUNHO

Até o dia 31 de junho, os moradores e iniciativas privadas de Artur Nogueira podem fazer suas doações ao Fundo Social de Solidariedade do município, localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 325, no Centro. Pontos de coleta também estarão disponíveis em vários locais da cidade, como escolas, supermercados, igrejas e postos de saúde.

O prefeito Lucas Sia destacou a importância da ação e falou sobre a participação da cidade na campanha. “É um prazer participar pela quarta vez da campanha ‘Conexão Solidária’, que ajuda a aquecer o inverno de tantas pessoas que precisam. Contamos com a colaboração de todos para que possamos arrecadar o maior número de doações possível e levar mais conforto para quem mais precisa”, disse.

A campanha “Conexão Solidária” é uma iniciativa tradicional da EPTV, que acontece há mais de 20 anos em diversas cidades da região de Campinas. Além de Artur Nogueira, outras cidades também estão participando da campanha e recebendo doações para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social.