Prefeitura promove coquetel para servidoras públicas de Artur Nogueira

Evento aconteceu nesta quarta (20), e garantiu momentos de confraternização, comida boa, música e sorteios de brindes

Em comemoração ao mês da mulher, as servidoras públicas de Artur Nogueira participaram de um delicioso coquetel entre amigas. Além da comida boa, o evento garantiu momentos de confraternização, sorteios de brindes e música ao vivo com direito à forró e dança.

O coquetel, sediado no Clube Recreativo Floresta, foi uma iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O evento também contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD), da primeira-dama Simone Sia, dos secretários municipais e da vereadora Zezé da Saúde.

Sia (PSD) destacou que a iniciativa foi pensada para valorizar e homenagear as mulheres que trabalham todos os dias em prol de uma cidade cada vez melhor, seja na educação, na saúde, na limpeza, em todos os setores. “Quero lembrar que, pela primeira vez na história de Artur Nogueira, a gente tem mulheres no comando das principais secretarias. E aí não é discurso, é só vocês verem a história, é fato”, pontou.

De acordo com a titular da pasta, Daiane Mello, o empenho das mulheres que trabalham no serviço público servem de inspiração para todos. “Me senti honrada em participar de mais um evento de valorização da mulher. Que este coquetel seja um símbolo de gratidão por tudo que elas fazem”, concluiu.