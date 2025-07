Prefeitura promove palestra gratuita sobre Educação Financeira em Artur Nogueira

Encontro, direcionado aos servidores públicos, será conduzido por especialista do Instituto Sicoob, Pedro Matte

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Administração, promoverá no dia 5 de agosto uma palestra gratuita com o tema: “Finanças pessoais na prática: organize, economize e invista no seu futuro”. A iniciativa é voltada exclusivamente aos servidores municipais e tem como objetivo estimular o conhecimento sobre educação financeira, um tema essencial para o bem-estar e a organização pessoal.

O encontro será ministrado pelo especialista do Instituto Sicoob, Pedro Matte, no Teatro “O Fingidor”, localizado no Paço Municipal. Para melhor atender os participantes, a palestra será oferecida em dois horários: às 9h e às 15h.

Durante a apresentação, Matte abordará dicas práticas para organizar o orçamento, evitar o endividamento, economizar com inteligência e iniciar investimentos de forma segura, sempre com foco na realidade dos trabalhadores. A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Artur Nogueira e a Sicoob Credinter.