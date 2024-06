Prefeitura promove palestra sobre planejamento financeiro em Artur Nogueira

Capacitação acontece no dia 17 de junho; inscrições podem ser feitas via whatsapp do Sebrae

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anuncia uma importante iniciativa para os empreendedores e moradores interessados em melhorar a gestão financeira.

No dia 17 de junho, segunda-feira, das 18h às 22h, será realizada a palestra “Comece seu Planejamento Financeiro” na sala de Reunião da Prefeitura de Artur Nogueira.

O evento é uma oficina prática e dinâmica, projetada para capacitar os participantes com as ferramentas necessárias para um planejamento financeiro eficiente. Durante a palestra, serão abordados tópicos essenciais como:

-Separação das finanças pessoais e empresariais

-Controle financeiro detalhado

-Planejamento e modelo de negócios

-Estrutura de custos

-Elaboração de um plano de ação financeiro

-Ao final da palestra, os participantes sairão com um plano financeiro completo para as ideias ou negócios, preparado para evitar problemas financeiros futuros.

A Prefeitura está localizada na Avenida XV de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto.

COMO SE INSCREVER

Para participar da palestra, é necessário realizar a inscrição previamente. Os interessados devem enviar os seguintes dados para o WhatsApp do Sebrae: (19) 3827-9719: nome; CPF; RG; data de nascimento; endereço completo (Rua, Número, Cidade e CEP); telefone; e-mail.

A titular da pasta, Tatiane Gibertoni, ressalta que o conhecimento em planejamento financeiro é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. “Essa palestra visa proporcionar aos empreendedores e moradores ferramentas práticas para uma gestão financeira mais eficaz, contribuindo para o crescimento econômico local e a sustentabilidade dos negócios”, conclui.