Prefeitura prorroga prazo de inscrição de Processo Seletivo para professor de matemática

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas agora até o dia 23 de março, das 8h às 12h e das 13h às 16h, no Departamento de Educação, situado na Rua Dr. Jorge Latour, 393, Centro

A Prefeitura de Holambra prorrogou o prazo de inscrição do Processo Seletivo para contratação, em caráter temporário, de Professor Titular de Educação Básica II, disciplina de Matemática. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas agora até o dia 23 de março, das 8h às 12h e das 13h às 16h, no Departamento de Educação, situado na Rua Dr. Jorge Latour, 393, Centro. É preciso apresentar cópias do RG e do comprovante de endereço. Os títulos acadêmicos precisam ser entregues no ato da inscrição.

A carga horária é de 24 horas semanais e, a remuneração, de R$ 1.871,37. Podem se inscrever, segundo o edital, brasileiros com 18 anos ou mais (na data de contratação) e formação em nível superior com licenciatura plena e habilitação específica em matemática e/ou complementação pedagógica para a docência nos anos finais do Ensino Fundamental.

De acordo com a diretora de Administração e Recursos Humanos, Grassi Barbosa Gomes, a nova data das provas ainda não foi definida por conta da pandemia do novo coronavírus. O edital completo está disponível no Diário Oficial Eletrônico, que pode ser visualizado no site da Prefeitura em www.holambra.sp.gov.br.