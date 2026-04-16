PREFEITURA PRORROGA PRAZO DE PAGAMENTO DO ISSQN FIXO E TLFP 2026

A Secretaria de Finanças de Jaguariúna informa que, em razão de indisponibilidade sistêmica verificada nesta quarta-feira, dia 15 de abril, foi prorrogado o prazo para pagamento da cota única e da 1ª parcela do ISSQN Fixo e da Taxa de Licença para Funcionamento e Publicidade (TLFP), referentes ao exercício de 2026.

O novo prazo de vencimento é nesta sexta-feira, dia 17, e a medida tem como objetivo garantir que nenhum contribuinte seja prejudicado por falha técnica alheia à sua vontade.

A alteração da data está prevista no Decreto Municipal Decreto 5.005/2026, a ser publicado na edição desta quarta-feira, dia 16, da Imprensa Oficial de Jaguariúna.

A Prefeitura orienta que os munícipes fiquem atentos aos novos prazos e, em caso de dúvidas, procurem os canais oficiais de atendimento do município.