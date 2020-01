PREFEITURA PUBLICA RELAÇÃO PRELIMINAR DE APROVADOS DO PROUNI MUNICIPAL – Jaguariúna

A Prefeitura de Jaguariúna publicou nesta terça-feira, 21 de janeiro, na Imprensa Oficial, a relação preliminar dos candidatos aprovados, excedentes e indeferidos do ProUni Municipal (Programa Municipal Universidade para Todos), conforme determina o artigo 3º do Decreto Municipal nº 4.094/2019.

Segundo a Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do programa, o prazo para recurso vai até esta quarta-feira (22 de janeiro), junto ao Departamento de Protocolos da Prefeitura de Jaguariúna, das 8h30 às 16h30.

Após a análise dos recursos, o resultado final com os candidatos aprovados e os excedentes também será publicado na Imprensa Oficial do Município, no próximo dia 28.

O ProUni Municipal é um programa de concessão de bolsas de estudo no ensino superior exclusivamente para moradores de Jaguariúna.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Ivair Oliveira/Arquivo PMJ