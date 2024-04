Prefeitura realiza Audiência Pública do Plano Diretor de Turismo na próxima quarta

O Departamento Municipal de Turismo e Cultura de Holambra realiza na próxima semana, quarta-feira, dia 24 de abril, das 19h às 22h, Audiência Pública para apresentação e discussão da Revisão do Plano Diretor de Turismo para o período de 2024 a 2026. O encontro acontecerá no Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink, localizado na Rua Muscaris, 1-91, no bairro Morada das Flores.

A documentação sobre o Plano Diretor está disponível para consulta, sugestões e questionamentos no Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços.

“O intuito do documento é orientar o crescimento sustentável do turismo, identificar potenciais recursos e atrativos, promover investimentos, preservar o patrimônio cultural e natural e melhorar a infraestrutura turística, visando o desenvolvimento econômico e social da cidade”, explicou a diretora da pasta, Alessandra Caratti. “A audiência pública permite que os cidadãos holambrenses expressem suas opiniões e preocupações sobre questões de interesse público para que elas possam ser consideradas no desenvolvimento das políticas setoriais”. Segundo ela, todo morador interessado pode participar da audiência.

Serviço

Audiência Pública da proposta de Revisão do Plano Diretor de Turismo

24 de abril, das 19h às 22h

Local: Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink

Rua Muscaris, 1-91, Morada das Flores