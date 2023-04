Prefeitura realiza Conexão Literária entre os dias 14 e 16 de abril

A Prefeitura de Paulínia realizará nos dias 14, 15 e 16, o evento “Conexão Literária”, com objetivo de incentivar o hábito e a prática da leitura.

Escritores paulinenses interessados em participar do evento devem entrar em contato através do telefone (19) 3874 5700, do e-mail cultura@paulinia.sp.gov.br ou pessoalmente na Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos no Paço Municipal.

A Conexão Literária acontecerá no Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, com entrada gratuita. Em breve, a programação completa será divulgada.

Além da literatura, o evento terá atrações musicais, feira de troca de livros, contação de histórias, palestras e rodas de discussão.