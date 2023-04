PREFEITURA REALIZA MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES NESTA QUINTA E SEXTA-FEIRA

A Prefeitura de Jaguariúna realiza nesta quinta e sexta-feira, dias 27 e 28 de abril, um mutirão de castrações no Parque Serra Dourada. O Castramóvel contratado para a atividade já chegou à cidade nesta quarta.

Segundo o Posto de Atendimento Médico Veterinário de Jaguariúna, serão atendidos 30 gatos, 80 gatas, 150 cadelas, 40 cadelas acima de 30 kg, 60 cães machos e 20 cães acima de 30 kg cujos procedimentos já foram previamente agendados. Os procedimentos vão ocorrer das 8h às 17h.

A Saúde de Jaguariúna possui uma rede de saúde e bem-estar animal, composta pelo Posto de Atendimento Médico Veterinário, o Castramóvel, o Centro de Especialidade Animal – para fisioterapia e imagens de ultrassom -, centro cirúrgico no Castramóvel e unidade de Vigilância em Zoonoses.

O Município ainda mantém parcerias com clínicas veterinárias particulares credenciadas para atendimento e castrações e iniciou a realização de cirurgias eletivas (agendadas), como retirada de tumores de mama, enucleações (retirada de olhos), retirada de corpos estranhos no estômago, cirurgia de parto, entre outros. Esses procedimentos são feitos no Castramóvel.

A Prefeitura de Jaguariúna zerou a fila de espera por castrações de animais no município. A marca foi alcançada neste mês de abril, com a ampliação dos procedimentos tanto no Castramóvel quanto no Posto de Atendimento Médico Veterinário, ambos serviços do Município, com atendimento gratuito à população. Após zerar a fila, a Prefeitura abriu as novas vagas para o mutirão desta semana.

Foto: divulgação