Prefeitura realiza o Programa Cidade Limpa

A Prefeitura de Cosmópolis, dando sequência ao Programa Cidade Limpa, realizou nesta semana o serviço de limpeza e roçagem na Praça 1º de Maio e Praça das Nações, conhecida popularmente como Praça do Amor.

Durante todo o mês de março, o trabalho será intensificado e atenderá diversos locais do município.

“Estamos trabalhando para zelar pela nossa cidade para que as famílias possam aproveitar os espaços públicos ao máximo com passeios, caminhadas e lazer. Sabemos que a demanda é grande, mas iremos intensificar as ações para que outros locais sejam beneficiados o mais rápido possível”, afirma o Prefeito, Junior Felisbino.

A pasta está seguindo o cronograma de bairros e locais prioritários e, em breve, novos bairros serão beneficiados com as ações.

Cronograma dos espaços públicos

– Praça das Castanheiras;

– Canteiro central da Av. Nelson Alves Aranha;

– Praça ao lado do CEU;

– Praça próximo a Ponte da Garbim;

– Lagoa da Cosmo;

– Praça Pq. Dos Trabalhadores;

– Nosso Teto;