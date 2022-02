Prefeitura recebe nova ambulância para reforçar frota da Saúde

Na tarde da última quarta-feira, dia 23, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse recebeu uma nova ambulância, que será destinada para a Secretaria da Saúde. Adquirido por meio de emenda parlamentar, o veículo irá auxiliar em muito o trabalho dos profissionais da Central de Ambulância, tanto no deslocamento de pacientes para as unidades de saúde da região, como para casos de urgência dentro do próprio município.

No ano passado, a Prefeitura já havia adquirido outra ambulância com recursos próprios do município, mediante a necessidade de mais veículos para suprir a demanda encontrada.

Do tipo A — Ambulância de Suporte Básico (USB): o veículo é destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. Tripulada por dois profissionais, sendo um o motorista e um técnico ou auxiliar de enfermagem.

Com isso, a frota de veículos da Secretaria da Saúde soma no total, vinte e nove veículos, sendo oito ambulâncias, dois micro-ônibus, dezoito carros, e uma van master. Esse é mais um dos compromissos assumidos por essa administração, com intuito de melhorar a qualidade do sistema de saúde do município, e consequentemente os serviços prestados à população.

“A ambulância veio em um momento muito oportuno, pois no início da gestão recebemos vários veículos em péssimo estado, estes que arrumamos várias vezes, porém, chega determinado momento que não conseguimos mais arrumá-los, devido ao desgaste. Então é um feito muito importante, vai melhorar nossa frota e principalmente agilizar os serviços da central de ambulância”. Destacou o Prefeito Municipal João Leandro Lolli.