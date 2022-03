Prefeitura recebe novos maquinários para Artur Nogueira

Município passa a contar com nova motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira e um caminhão basculante grande

Após anúncio, Prefeitura recebeu novos maquinários para Artur Nogueira. Segundo a Administração Municipal, as máquinas devem melhorar ainda mais os serviços prestados à população. O investimento foi possível através da plataforma digital “Nova Frota – SP Não Para”, criada pelo Governo do Estado de São Paulo para facilitar a aquisição de máquinas agrícolas.

Assim, o município passa a contar com uma nova motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira e um caminhão basculante grande.

O prefeito Lucas Sia destaca novamente a importância da desburocratização e transparência no setor público. “Esses dois são nossos aliados. Foi assim que conseguimos novos maquinários para Artur Nogueira através do programa “Nova Frota SP”. Não podemos deixar de agradecer ao Governo do Estado de São Paulo por ter nos contemplado com esses veículos”, pontuou.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, as máquinas irão fortalecer a economia nogueirense, estimulando a geração de empregos e impulsionando o desenvolvimento econômico local.

A iniciativa visa estimular a geração de empregos diretos e indiretos e impulsionando o desenvolvimento econômico local. Além disso, o programa conta com a integração de quatro Secretarias de Estado: Agricultura e Abastecimento, Diretos da Pessoa Com Deficiência, Infraestrutura e Meio Ambiente e Saúde.

O anúncio das máquinas foi feito no final de fevereiro em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, São Paulo. Participaram da solenidade o Governador João Doria, o Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia, os Secretários de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; da Casa Civil, Cauê Macris, de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marco Penido; de Saúde, Jean Gorinchteyn; de Direitos da Pessoa Com Deficiência, Célia Leão e de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges e o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Carlão Pignatari.



“Nova Frota – SP Não Para”

As ações do “Nova Frota – SP Não Para” são executadas por meio de seis programas já existentes nestas quatro áreas de grande importância do Governo do Estado. Pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento estão abarcados os programas Patrulha Agrícola e Agro SP+Seguro; pela Secretaria dos Direitos da Pessoa Com Deficiência, o programa Cidade Acessível; a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente está executando os programas Corta Fogo e Mudanças Climáticas; por fim, pela Secretaria de Saúde terá o programa Aperfeiçoamento do SUS.

O programa é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), Secretaria de Governo e Casa Civil e conta ainda com a parceria das Secretarias de Agricultura e Abastecimento, Direitos da Pessoa Com Deficiência, Infraestrutura e Meio Ambiente e Saúde.