PREFEITURA REFORÇA COMPROMISSO COM A REGULARIZAÇÃO DOS AVCBS DAS ESCOLAS

A Prefeitura de Mogi Mirim está demonstrando um forte compromisso com a segurança e a adequação das escolas da rede municipal de ensino, por meio da regularização dos AVCBs (Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Esta ação visa garantir que todas as unidades de ensino atendam às normas de segurança contra incêndios, assegurando um ambiente seguro para alunos e educadores.

Nos últimos meses, a administração municipal concluiu com sucesso sete obras em diferentes escolas, refletindo a dedicação em aprimorar a infraestrutura educacional. As Emebs (Escola Municipal de Educação Básica) “Profa. Regina Maria Tucci II”, “Prof. Jorge Bertolazo Stella II”, “Maria Helena Torezan Gomes”, “Prof. Geraldo Philomeno II” e o CE Ernest Mahle já contam com 100% da obra finalizada.

Além disso, outras oito instituições estão em fase avançada de regularização, com obras em 85% de conclusão. Essas incluem as Emebs “Prof. Humberto Brasi”, “Profª Altair Rosa Corsi Costa”, “Prof. Jorge Bertolazo Stella I”, “Profª Cleusa Marilene Vieira de Mello”, “Francisco Piccolomini”, “Profª Ana Isabel da Costa Ferreira”, “Prof. Braulio José Valentim” e “Profª Maria Nilsen Oliveira Leite”. A expectativa é que essas obras sejam concluídas em breve, garantindo a segurança necessária para todos os estudantes.

O compromisso da Prefeitura se estende a outras nove instituições, cujas obras estão programadas para serem iniciadas ainda em 2024, como os Cempis (Centro Educacional Municipal de Primeira Infância) “Profª Dirce Aparecida Januário Lenhari”, “Profª Maria de Lourdes Ferraz Guimarães”, e “Pedagoga Géssia Cristina Cruz Mazon”, o Cemmae (Centro Educacional Municipal de Apoio e Atendimento Especializado) “Rachel Ramazzini Mariotoni” e as Emebs “Prof. Dr. Geraldo Philomeno”, “Profª Helena dos Santos Alves”, “Vereadora Terezinha da Silva Oliveira”, “Profª Regina Maria Tucci de Campos” e “Prof. Geraldo Alves Pinheiro”.

Essas iniciativas refletem a determinação da administração municipal em garantir não apenas a conformidade legal, mas também a criação de um ambiente propício ao aprendizado. A regularização dos AVCBs é uma medida essencial para assegurar um futuro mais seguro e promissor para as crianças de Mogi Mirim, reafirmando o compromisso da Prefeitura com a educação de qualidade e a proteção dos alunos.