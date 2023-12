Prefeitura renova convênio do “Viva Leite” para benefício de centenas de crianças nogueirenses

Titular da pasta social Daiane Mello esteve reunida com secretário do Estado Gilberto Nascimento para assinatura do convênio

Em um importante passo para a promoção da saúde e bem-estar das crianças nogueirenses, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, renovou o convênio com o Programa Estadual Viva Leite.

Esta renovação garantirá, ao longo de 2024, o fornecimento mensal de leite a centenas de crianças com idades entre 6 meses e 5 anos que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

A cerimônia de assinatura ocorreu em Sorocaba nesta quarta-feira (13), onde o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento, formalizou a renovação do convênio do Projeto Vivaleite com 121 municípios, incluindo Artur Nogueira. Representando a Prefeitura, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Daiane Mello, participou do evento.

O Vivaleite, programa de alcance estadual, tem como objetivo proporcionar um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo, enriquecido com Ferro e Vitaminas A e D, às crianças de famílias de baixa renda que enfrentam situações de vulnerabilidade social.

“Estamos comprometidos em assegurar que as crianças em nossa comunidade tenham acesso a uma nutrição adequada, e o Programa Viva Leite é uma iniciativa fundamental para alcançar esse objetivo”, afirmou Daiane Mello.

QUEM PODE PARTICIPAR

O benefício é destinado a crianças que se enquadram na faixa etária de 6 meses a 5 anos e 11 meses em situação de vulnerabilidade social. Para ter acesso ao programa, é necessário que a família esteja cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal. Vale ressaltar que a participação é limitada a uma criança por família.

Os interessados em aderir ao programa devem realizar o pedido por meio de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), onde serão fornecidas orientações detalhadas sobre o processo.

“Com a renovação desse convênio, a Prefeitura de Artur Nogueira reforça seu compromisso com o desenvolvimento saudável das crianças do município e continua investindo em programas sociais que visam melhorar a qualidade de vida da população mais vulnerável”, finalizou o prefeito Lucas Sia (PSD).