PREFEITURA SELECIONA PROFESSORES DE MATEMÁTICA, INGLÊS E FORMADOS EM PEDAGOGIA PARA VAGAS TEMPORÁRIAS

A Prefeitura de Holambra abriu processo seletivo para professores de matemática, inglês e formados em pedagogia, com habilitação para dar aulas em educação infantil e fundamental 1. As inscrições vão de 21 a 28 de julho e são gratuitas. Devem ser feitas exclusivamente na sede do Departamento Municipal de Educação, situado à Rua Solidagos, 48, Jardim Morada das Flores, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no link https://www.dosp.com.br/exibe_do.php?i=MTgyNDI5, ou através do telefone (19) 3802-1877.