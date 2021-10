Prefeitura terá programação especial no Outubro Rosa

A Prefeitura de Paulínia preparou uma programação especial para celebrar o Outubro Rosa – mês destinado à prevenção do Câncer de Mama.

A abertura acontecerá amanhã, 01 de outubro, com a palestra “Desmistificando o Câncer”, ministrada pela médica do setor de oncologia do Hospital Municipal, Carolina Nourani. O evento acontecerá na sede da AUPACC (Amigos Unidos por Amor contra o Câncer), às 9 horas.

No dia 07 de outubro, será oferecida a prática corporal terapêutica “Treinamento Perfumado”, na Praça do Jardim Planalto, a partir das 9 horas.

Já a palestra “Câncer de Mama: O que toda mulher precisa saber” está marcada para o dia 20 de outubro. Ministrada pelo médico da Rede Municipal de Saúde, Marcelo Carani, a palestra acontecerá às 09 horas, na Sala de Imprensa da Prefeitura.

O encerramento será realizado no dia 27, com aula de dança e ginástica livre. As atividades ficarão por conta dos professores, Kátia Calegaris e Rafael Varandas, e acontecerão a partir das 8 horas, em frente ao Theatro Municipal.

Todas as atrações serão gratuitas e abertas ao público.