PREFEITURA VAI PAGAR 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES NESTA SEXTA-FEIRA

A Prefeitura de Jaguariúna vai pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais nesta sexta-feira, dia 24 de março. A antecipação do pagamento é mais uma forma de valorização do funcionalismo público. Já a folha de pagamento será paga na próxima terça-feira, dia 28.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a primeira parcela é paga de acordo com o mês de aniversário do servidor. Quem faz aniversário em janeiro e fevereiro já recebeu o valor.

A primeira parcela do 13º salário corresponde a R$ 3 milhões. A segunda parcela será paga normalmente, no mês de dezembro.