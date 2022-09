Prefeituras da região de Campinas recebem treinamento para atualização do CadÚnico

Os servidores da área social de 42 municípios da região de Campinas

receberam treinamento para atualização do CadÚnico. A iniciativa faz

parte de um conjunto de ações da Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Social para reforçar a oferta de apoio técnico e

capacitação de técnicos municipais da área social quanto à

importância da atualização dos dados do CadÚnico.

O treinamento é destinado a entrevistadores e operadores do município

que operacionalizam o Sistema do Cadastro Único. Na capacitação, os

funcionários são treinados para que o cadastro tenha uma coleta

qualificada e padronizada das informações das famílias beneficiadas

do Cadastro Único. Em agosto, receberam treinamento os servidores dos

municípios de Hortolândia, Cosmópolis, Jundiaí, Campo Limpo

Paulista, Bragança Paulista, Engenheiro, Coelho, Indaiatuba, Santa

Barbara D Oeste, Socorro, Nazaré Paulista, Vinhedo, Itatiba,

Pinhalzinho, Sumaré, Paulínia, Jarinu, Amparo, Louveira, Morungaba e

Monte Mor, Casa Branca, Santa Cruz Das Palmeiras, Espírito Santo Do

Pinhal, Divinolândia, Mogi Guaçu, Caconde, Itapira e São João Da Boa

Vista Analândia, Santa Maria Da Serra, Rio Das Pedras, Piracicaba,

Pirassununga, Iracemápolis, Torrinha, Corumbataí, Araras, Brotas,

Santa Cruz Da Conceição, Águas De São Pedro, Rafard e Elias Fausto.

“O Cadastro Único é uma importante ferramenta para que cidadãos

tenham acesso a diversos programas sociais nas três esferas de governo.

Ele também nos mostra uma realidade socioeconômica que permite ao

poder público a criação de estudos, planejamentos, programas, entre

outras políticas voltadas à população mais vulnerável”, afirma a

secretária de Desenvolvimento Social, Laura Machado.

Somente em 2022, 87 cidades da região de Campinas receberam R$ 2

milhões para fomentar o mapeamento de pessoas em situação de

vulnerabilidade. O valor faz parte de um total de R$ 27,5 milhões que

estão sendo repassados aos 645 municípios paulistas com o objetivo de

ampliar os esforços junto às prefeituras no cadastramento e

atualização de dados de cidadãos por meio do Cadastro Único

(CadÚnico).

O repasse, por meio do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS),

acontece em duas etapas, sendo uma em junho e a outra em novembro. Na

segunda fase serão contemplados os municípios que atingirem melhor

desempenho na taxa de atualização do cadastro.

Com a identificação das pessoas em situação de vulnerabilidade, os

governos podem oferecer seus programas sociais a mais famílias que

realmente precisam. Atualmente, no Estado de São Paulo, são 1,2

milhão de pessoas que recebem os benefícios da Secretaria de

Desenvolvimento Social pelo Programa Bolsa do Povo.

O CadÚnico

O Cadastro Único – CadÚnico é um instrumento que permite aos

governos federal, estaduais e municipais saber quem são e como vivem as

famílias de baixa renda no Brasil. Criado pelo Governo Federal, é

operacionalizado e atualizado pelas prefeituras.

A cada dois anos, a atualização do CadÚnico pelo responsável

familiar é fundamental para a permanência e entrada de novos

beneficiários em programas sociais nas três esferas de governo federal, estadual e municipal).