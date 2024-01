Presente nas granjas, doença de Marek pode ser controlada por meio da vacinação

Problema causou graves prejuízos à avicultura e alavancou o processo de vacinação de aves

Altamente contagiosa, a doença de Marek (DM) é causada por um herpesvírus que acomete as aves, ocasionando neoplasias linfoproliferativas em nervos periféricos e em órgãos como gônadas, íris, vísceras, músculos e pele, além de afetar células de defesa como linfócitos B e T, levando a quadros de imunossupressão.

Na década de 1960, o aumento da incidência do vírus nas granjas ameaçou a viabilidade da produção avícola. Esse episódio passou a ser controlado no início da década seguinte, com o desenvolvimento de vacinas voltadas para combater a doença.

“A doença de Marek foi um divisor de águas para a avicultura mundial, pois foi o primeiro caso de sucesso no controle de uma doença causada por vírus oncogênico”, diz o médico-veterinário e Gerente Técnico de aves da Zoetis, Eduardo Muniz. “Até então, não havia controle e prevenção em massa de uma doença de natureza neoplásica nem na medicina humana”, completa.

Além da importante descoberta, atribui-se à doença de Marek a evolução no processo de vacinação, em decorrência do crescimento em escala da avicultura industrial. A vacinação, que se iniciou totalmente manual, passou para um programa de aplicação subcutânea por máquinas pneumáticas, e foi posteriormente evoluindo até chegarmos aos dias de hoje com a possibilidade de vacinação por um sistema automatizado de aplicação in ovo.

“A forma de controlarmos a doença e minimizarmos as perdas econômicas decorrentes dessa enfermidade são medidas rígidas de biosseguridade e um programa eficiente de imunização”, reforça Muniz. No Brasil, a vacinação contra a doença de Marek é obrigatória e realizada em 100% das aves no incubatório por via subcutânea ou in ovo.

Poulvac

Para o controle da doença de Marek, a Zoetis tem três soluções – POULVAC OVOLINE HVT, POULVAC OVOLINE CVI e POULVAC OVOLINE CVI HVT, ambas vacinas vivas indicadas para a vacinação de aves de 1 dia de idade, no incubatório, ou embriões entre 18 e 19 dias de incubação.

POULVAC OVOLINE HVT contém herpesvírus de peru (HVT), sorotipo 3, cepa FC-126. Já POULVAC OVOLINE CVI HVT é uma vacina combinada composta por vírus CVI (RISPENS) E HVT, sorotipos 1 e 3. A POULVAC OVOLINE CVI é composta pelo vírus CVI (RISPENS).

“As nossas vacinas são fabricadas com processo de “baixa passagem”, portanto conferem alto grau de proteção, replicação mais precoce e segurança, quando comparadas às vacinas de “alta passagem” disponíveis no mercado, finaliza.

Sobre a Zoetis

Como empresa líder mundial em saúde animal, a Zoetis é movida por um propósito singular: fortalecer o mundo e a humanidade por meio da promoção do cuidado com os animais. Depois de mais de 70 anos trazendo inovações na maneira de prever, prevenir, detectar e tratar doenças em animais, a Zoetis continua a apoiar aqueles que criam e cuidam de animais em todo o mundo – de pecuaristas a veterinários e tutores de animais de estimação. Todo o seu portfólio de medicamentos, vacinas, diagnósticos e tecnologias terapêuticas, e aproximadamente 12.100 funcionários fazem a diferença em mais de 100 países.