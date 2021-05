Presidente da Câmara conquista emenda de R$ 500 mil para a Saúde do município

A conquista de uma nova emenda parlamentar para Santo Antônio de Posse foi confirmada nesta quinta-feira (13). O presidente da Câmara Municipal, Edson Gonçalves Santana (Baiano da Cesta/PV), esteve no gabinete do deputado federal Carlos Zarattini (PT), em São Paulo, e recebeu dele a notícia de que uma emenda impositiva individual de sua autoria, no valor de R$ 500 mil, estará disponibilizada em breve para ser utilizada na rede de saúde do município.

A emenda parlamentar virá via Fundo Nacional de Saúde para estruturação da Rede Pública de Serviços de Atenção Básica de Saúde do Município. “Em fevereiro o deputado Zarattini esteve em Santo Antônio de Posse, ocasião em que reivindicamos com ele uma emenda para a área da saúde e hoje temos a felicidade de receber a confirmação desse recurso de meio milhão que vai chegar em breve para a nossa cidade”, afirmou Edson.

Zarattini reafirmou novamente o compromisso firmado com Santo Antônio de Posse através deste novo recurso destinado ao município. “O Orçamento do governo federal desse ano está atrasado, mas o recurso deve chegar entre junho e julho para poder melhorar o atendimento na área da saúde na cidade”, afirmou o deputado.

SOLUÇÕES PARA A CRISE DA ÁGUA

Edson também aproveitou a reunião com o deputado federal para pedir a ele que ajude Santo Antônio de Posse a resolver o grave problema do abastecimento de água para a população.

“Temos o projeto de duas barragens em andamento na nossa região, sendo que a de Pedreira já está com cerca de 30% de obra concluída. Curiosamente, pelo pouco que sabemos até aqui, Santo Antônio de Posse não está entre os municípios da região que serão contemplados pela água que virá dessa barragem. Pedi ajuda ao deputado para que interceda junto ao governo do Estado e ele se comprometeu a se empenhar na solução dessa questão em nosso favor”, relatou o presidente da Câmara.

“Já fiz contato com o governo do Estado sobre essa questão da barragem e vamos cobrar providências para garantir o fornecimento de água para a cidade”, concluiu o deputado.