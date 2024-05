Presidente da Câmara participa de reunião do Parlamento da RMC

O presidente da Câmara Mauro Sergio de Oliveira, o Serjão, participou na última sexta-feira, 10 de maio, da 4ª reunião ordinária de 2024 do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas.

O encontro, realizado na Casa de Leis de Monte Mor teve a presença do Presidente anfitrião Altram, do chefe do parlamento e da Câmara de Campinas, Luiz Rossini e vereadores de dezenas de cidades. A RMC, também conhecida como Grande Campinas, é composta por 21 municípios, conta com mais de 3,3 milhões de habitantes e é a segunda maior região metropolitana do Estado de São Paulo.

Em pauta, “novas propostas para a formação de consórcio para a reorganização do Sistema de Saúde Regional” com o médico e presidente da Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar de Campinas, Sérgio Bisogni.

Durante a fala, Serjão ressaltou a necessidade urgente de aumento nas vagas do Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), falou sobre a situação do Rio Grande do Sul e também sobre a necessidade da prevenção antecipada no que diz respeito as epidemias de dengue que acontecem anualmente em Holambra e todo o Estado.