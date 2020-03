Prevenção e enfrentamento ao CORONAVÍRUS

A Secretaria Municipal de Educação comunica que, em conformidade com as orientações dadas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Secretaria Estadual de Saúde sobre a prevenção e enfrentamento ao CORONAVÍRUS, a partir da próxima segunda-feira (16) as escolas ficarão abertas com atividades de orientação para todos os alunos. Entre os dias 16 a 20 de março de 2020, as faltas dos alunos serão abonadas, ou seja, as famílias que conseguirem se organizar poderão deixar de levar as crianças às escolas. Os profissionais da educação continuarão com suas jornadas regulares de forma presencial em todas as unidades escolares municipais, sem precisar cumprir o HTPC. A merenda e o transporte escolar ocorrerão regularmente. A medida se aplica para Creches, Emeis, Ensino Fundamental e Ceja.

Pedimos para que as famílias organizem-se nesta semana (16 à 20 de março), pois a partir de 23 de março as atividades nas unidades escolares estarão totalmente suspensas até nova determinação.

É fundamental manter a tranquilidade, reforçar os procedimentos de higiene.

Durante a semana, todas as orientações detalhadas serão divulgadas para juntos enfrentarmos esta situação.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos.