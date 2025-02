PRIMEIRA EDIÇÃO DO DESENVOLVE NOS BAIRROS ACONTECE NESTA SEXTA-FEIRA

Nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, acontecerá a primeira edição do projeto Desenvolve nos Bairros, no Parque Estela Bianco Torres, na Rua Macieira, no bairro Roseira de Cima, das 09h às 13h.

O projeto levará diversos Serviços do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), como vagas de emprego e orientação profissional, e do Banco do Povo, que oferece linhas de crédito especiais.

Os cidadãos interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho e Cartão Cidadão).

O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios da Prefeitura de Jaguariúna.