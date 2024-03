PRIMEIRA RODADA DA TAÇA PRATA DO AMADORZÃO DE JAGUARIÚNA REGISTRA 30 GOLS

Aprimeira rodada da Taça Prata do Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna teve 30 gols nas oito partidas disputadas no sábado e domingo, nos campos do Roseira de Baixo e Roseira de Cima.

O Unidos da Nova foi o responsável pela maior goleada da rodada de abertura, com a vitória por 6 a 2 sobre o Pinheiros. O Villa Nassif também goleou o Bahia por 5 a 1.

Confira os demais resultados: CSE 2 X 1 Guedes; Roseira B 1 X 2 Cruzeiro; Máfia 1 X 1 PSG Jaguar; Juve 1 X 1 Roseira de Baixo; Cachorro da Neblina 3 X 1 Aliança B e Vitória 1 X 1 Mais Amigos.

A Taça Prata conta com 16 equipes divididas em dois grupos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de finais.

Os jogos da primeira fase acontecem nos campos da Roseira de Cima e Roseira de Baixo, aos sábados a partir das 14h e aos domingos às 8h da manhã.

Para você ficar por dentro de tudo o que acontece nos campeonatos de Jaguariúna e ainda conferir as atualizações das rodadas, acesse: www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br.