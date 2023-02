Primeira sessão de 2023 tem aprovação de títulos, moções e constituição de Comissões

Na noite de 6 de fevereiro, os vereadores de Amparo se reuniram para a primeira sessão ordinária do ano de 2023. Na pauta, além da abertura feita pelo o prefeito municipal, Carlos Alberto Martins (MDB), houve a discussão e votação de projetos para concessão de títulos e aprovação de Moções.

O Decreto Legislativo nº 52/2022, de autoria da vereadora Rosa Montini (PSDB), foi aprovado por unanimidade e concederá o título de Cidadão Amparense a Edvaldo Guedes da Rocha, que esteve na chefia do Tiro de Guerra de Amparo nos últimos três anos.

MOÇÕES

A Moção nº 03/2023 é de Apelo e está direcionada ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas; ao secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo e ao general da reserva do Exército, João Camilo Pires de Campos, solicitando a instalação de uma unidade da Delegacia da Mulher no município de Amparo. A proposta foi apresentada pelo vereador Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB).

A Moção nº 02/2023 é de Aplausos para cumprimentar a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude. A autora, vereadora Rosa Montini (PSDB), justifica que foi excelente a organização e realização da 3ª Final Nacional da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado a Melhor Idade 2022. “É a maior competição de voleibol adaptado do Brasil e reuniu cerca de 2000 atletas, nas categorias 45 anos, 58 anos e acima de 68 anos. Foram 32 municípios brasileiros, representados em 87 equipes que verdadeiramente fizeram a festa acontecer”.

E a Moção nº 01/2023 é de Pesar falecimento de Nilton João Tafner, de autoria do vereador Carlos Cazotti (MDB). Cazotti narra a história de Nilton, conhecido como Espirro e falecido em janeiro deste ano, aos 90 anos. “Ele teve uma destacada atuação na parte esportiva de nossa cidade. Foi também servidor público na Secretaria de Estado de Obras Públicas e Viação do Estado de São Paulo (DOP) e, com isso, conseguiu trazer para a cidade de Amparo inúmeras obras. E foi ainda superintendente do SAAE e secretário municipal de Obras e de Planejamento em várias oportunidades”.

COMISSÕES PERMANENTES

Durante a sessão também foram anunciadas as composições das Comissões Permanentes, que têm por objetivo estudar os assuntos submetidos a elas e manifestar a sua avaliação. Para o ano de 2023 ficaram assim organizadas:

COMISSÃO DE JUSTIÇA e REDAÇÃO: Alice Veríssimo (União) – presidente; Sílvia Forato (PT) – vice-presidente e Farlin Conrado (MDB) – membro .

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Carlos Cazotti (MDB) – presidente; Rosa Montini (PSDB) – vice-presidente e Pastor Elson Batista (PL) – membro.

COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS: Pastor Elson Batista (PL) – presidente; Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB) – vice-presidente e Antonio Cesar Mineiro (MDB) – membro.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL: Alice Veríssimo (União) – presidente; Sílvia Forato (PT) – vice-presidente e Rosa Montini (PSDB) – membro.

COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE: Janaína Pereira (PDT) – presidente; Farlin Conrado (MDB) – vice-presidente e Pastor Elson Batista (PL) – membro.

COMISSÃO DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: Carlos Cazotti (MDB) – presidente; Alice Veríssimo (União) – vice-presidente e Janaína Pereira (PDT) – membro.

COMISSÃO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER: Silvia Forato (PT) – presidente; Rosa Montini (PSDB) – vice-presidente e Antonio Cesar Mineiro (MDB) – membro.

Estavam presentes na sessão os vereadores Alice Veríssimo (União), André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Camillo (Dil – PSD), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Osmar Dorigan (MDB), Pastor Elson Batista (PL), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).