PRIMEIRO FESTIVAL DE GINÁSTICA RÍTMICA APRESENTARÁ O ESPETÁCULO “ALLADIN”

Fotos: Divulgação

Acontece no próximo sábado dia 2 de dezembro, às 19h30, no Ginásio Caio Pompeo de Toledo (Azulão) com entrada gratuita, o Primeiro Festival de Encerramento de ano da equipe de Ginástica Rítmica.

Organizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, o espetáculo “Alladin” contará com a presença de todos as alunas da modalidade.

As atletas irão contar a história do personagem por meio de coreografias de ginástica rítmica e utilizarão todos os aparelhos da nova modalidade, mostrando o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

O Azulão fica na rua Amazonas, 848, Jardim Sônia.