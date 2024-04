Primeiro Final de Semana da Expoguaçu 2024: Preparando-se para uma Festa Inesquecível!

Da Redação

A contagem regressiva para a Expoguaçu 2024 está chegando ao fim, e a ansiedade só aumenta para o que promete ser um dos eventos mais emocionantes do ano! A partir do próximo final de semana, a festa começa com tudo, com uma programação repleta de shows incríveis e um clima contagiante de entretenimento e diversão.

No dia 5 de abril, sexta-feira, os holofotes estarão voltados para o aguardado show de Gusttavo Lima, que promete encantar o público com seus sucessos e sua energia contagiante. Já no sábado, dia 6, é a vez de Fernando e Sorocaba subir ao palco e fazer todo mundo dançar e cantar ao som de suas músicas envolventes.

Mas as atrações não param por aí! Além dos shows imperdíveis, a Expoguaçu oferecerá uma variedade de atividades para todos os gostos e idades. Desde montarias em touros eletrizantes até apresentações de rodeio emocionantes, passando por barracas de comida, haverá algo para todos os visitantes aproveitarem ao máximo.

E como não poderia faltar, a Expoguaçu também se preocupa com o conforto e a segurança de seus participantes. Com um estacionamento oficial bem estruturado e medidas de segurança rigorosas em vigor, os visitantes podem desfrutar da festa com tranquilidade, sabendo que estão em boas mãos.

Prepare-se para uma semana de celebração, música boa e diversão sem fim! A Expoguaçu 2024 está prestes a começar, e você não pode ficar de fora dessa. Junte-se a nós para um final de semana inesquecível e dê o pontapé inicial em uma festa que promete marcar época!

E as surpresas não acabam por aí! Nos dias 12 e 13 de abril, prepare-se para mais uma rodada de emoções e entretenimento na Expoguaçu 2024.