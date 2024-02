Primeiro trecho da nova iluminação em LED no canteiro central da Avenida Brasil é concluído

Na noite desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, foi acesa a nova iluminação em LED no canteiro central da Avenida Brasil. A melhoria faz parte do programa Cidade Iluminada que tem levado nova tecnologia para diversos bairros do município. No caso da Avenida Brasil, o trabalho será realizado em duas etapas, sendo a primeira no sentido bairro-centro da altura do condomínio Oreon até a rotatória da Avenida Rodrigo Mazon.

Nesse primeiro trecho, foram instalados aproximadamente 40 postes e 80 novos equipamentos. “Estamos entregando hoje essa primeira etapa, deixando essa via muito mais segura. Vamos entregar a nova ponte em breve e teremos todo esse trecho iluminado. É um investimento pesado em mobilidade e em segurança. A população merece o melhor e continuamos trabalhando para isso”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti, que esteve no local acompanhado do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e de secretários.

O responsável pelo Departamento de Iluminação Pública, Jerry Zenari, lembrou que os postes curvo possuem duas alturas porque têm potências diferentes, sendo o maior para iluminar a pista de rolagem e o menor a de caminhada. “Conforme compromisso do prefeito Rodrigo Falsetti, estamos modernizando a iluminação das vias de maior fluxo da cidade”, disse ao informar que a segunda etapa da nova iluminação será entregue junto com a nova ponte. “Nesse caso, a nova iluminação será no trecho entre a rotatória da Avenida Mazon até a rotatória do Jardim Serra Dourada”.

A substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio por tecnologia LED continua sendo feita em bairros de Mogi Guaçu dentro do programa Cidade Iluminada. Nesta semana, os serviços estão sendo feitos no Parque Cidade Nova, que será o mais novo bairro da cidade com iluminação 100% LED. Além do bairro, a Avenida Melvin Jones também começou a ter a troca das lâmpadas.

O investimento é feito pela gestão do prefeito Rodrigo Falsetti e a meta é atingir todos os bairros do município. A substituição das lâmpadas atinge ruas, avenidas e praças e um cronograma de trabalho tem sido seguido pela Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) por meio do Departamento de Iluminação Pública. De acordo com balanço da pasta, já são 24 bairros 100% LED.