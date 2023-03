Processo de revisão do Plano Diretor tem 4ª audiência pública realizada

A Câmara Municipal abrigou na tarde desta segunda-feira, 20, a 4ª audiência pública do processo de revisão do Plano Diretor de Itapira. Vereadores, secretários, técnicos da Secretaria de Planejamento Urbano e também representantes de associações de bairros e profissionais da área de construção civil marcaram presença.

As explanações ficaram a cargo dos arquitetos Daniel Ribeiro, Samuel Machado Mantovani e Francisco Giliarde Rodrigues da Silva, da empresa Mazzetto & Beloto Arquitetura e Urbanismo Ltda que presta consultoria à Prefeitura. Eles deram continuidade ao assunto da última audiência que é a apresentação das diretrizes e propostas que nortearão a nova estrutura de lei. Também foram apresentados os pré mapas e gráficos de todo o território do município que deverão nortear o desenvolvimento do município nos próximos anos. “Fizemos uma análise extensa de todas as bases de dados disponíveis para compilar esses mapas, ouvimos grupos específicos como as secretarias municipais, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e associações de bairros. Toda essa revisão é uma construção coletiva entre o poder público e a população”, destacou Daniel Ribeiro.

Todo o conteúdo abordado nessa e nas demais audiências está disponível para consulta e download na página www.itapira.sp.gov.br/pagina/plano-diretor/152. No mesmo endereço eletrônico também é possível entrar em contato com os membros da Comissão Técnica enviando sugestões e opiniões.

A previsão é que na próxima audiência pública já ocorra a apresentação da lei e seus anexos. A data, local e horário ainda serão confirmados e divulgados posteriormente.