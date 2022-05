PROCON DE JAGUARIÚNA AGORA FUNCIONA EM NOVO LOCAL

A nova sede do Procon de Jaguariúna foi inaugurada na manhã desta quarta-feira, dia 25. A unidade que já está funcionando fica na rua Cândido Bueno, 1.229, sala 17, no Condomínio Jaguar Center Plaza.

O evento contou com as presenças do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, da vice-prefeita Rita Bergamasco, do presidente da Câmara de Vereadores de Jaguariúna, Afonso Lopes da Silva, do assessor do Procon-SP, José Eduardo Ferreira Godinho, do assessor do Procon-Campinas, Alair Cruz Júnior, secretários e vereadores, entre outras autoridades.

No local a população terá acesso a todos os serviços de orientação, encaminhamento à fiscalização, mediação e atendimento.

O diretor do Procon de Jaguariúna, Edison Cardoso de Sá, ressaltou a importância do órgão na cidade principalmente por ser uma das instituições de maior credibilidade do Brasil. “O que nós buscamos sempre é respeito ao direito do consumidor. Trabalhar no Procon é uma missão e vamos estar aqui trabalhando e defendendo o consumidor”, destacou o diretor.

O Procon Jaguariúna funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.