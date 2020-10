Procon de Jaguariúna retoma atendimento presencial

O Procon de Jaguariúna retomou nesta segunda-feira, dia 19 de outubro, o atendimento presencial, conforme previsto no Decreto Municipal 4.227, que adequa as regras da quarentena da Covid-19 à progressão da região para a fase verde do Plano São Paulo de retomada das atividades no Estado. O horário de funcionamento do Procon é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para cumprir o protocolo de saúde estabelecido para atendimentos presenciais na pandemia, há algumas regras, como o atendimento de uma pessoa por vez e a obrigatoriedade do uso de máscara. Os acompanhantes são permitidos apenas às pessoas portadoras de necessidades especiais.

Segundo o diretor do Procon de Jaguariúna, Edison Cardoso de Sá, para os casos de abertura de processos, será agendado um novo comparecimento do interessado ao órgão, para que seja feita uma análise jurídica da demanda apresentada.

O Procon Jaguariúna está localizado no Atende Fácil da Prefeitura, na Rua Alfredo Bueno, 1.235, no Centro. Além do Procon, os demais serviços do Atende Fácil também voltaram com atendimento presencial a partir desta semana.