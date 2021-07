Procon de Jaguariúna suspende atendimento nos próximos dias

O atendimento presencial e a abertura de processos feitos no Procon de Jaguariúna estão suspensos por tempo indeterminado. O motivo é que os dirigentes do órgão estão afastados por questões de saúde. Durante esse período as pessoas que precisarem mover algum processo, pode fazer pelo site da Fundação Procon SP (procon.sp.gov.br).