Procurado capturado em Mogi Guaçu na tarde de 7 de setembro

Na tarde do dia 7 de setembro, em Mogi Guaçu, uma operação policial resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça, após uma denúncia de um suspeito em atitude duvidosa.

Segundo informações recebidas, o suspeito estava circulando pela cidade em uma motocicleta Biz de cor vermelha e estaria armado. Com as características do indivíduo e do veículo em mãos, as equipes iniciaram patrulhamento nas proximidades.

O suspeito foi localizado e abordado, mas nenhuma arma ou material ilícito foi encontrado durante a revista. No entanto, ao realizar a verificação de antecedentes via COPOM, constatou-se que o homem estava procurado por crimes de furto.

Além disso, foi identificado que o veículo do indivíduo, uma Yamaha Crypton, estava com o licenciamento em atraso, resultando na emissão de autos de infração de trânsito.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a autoridade policial formalizou o Boletim de Ocorrência e ratificou a prisão. Após as medidas administrativas, o indiciado foi encaminhado à cela provisória, permanecendo à disposição da Justiça.