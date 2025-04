Vôlei Adulto Masculino de Jaguariúna Estreia Neste Sábado na V Copa Jaguariúna

A equipe adulta masculina de voleibol de Jaguariúna faz sua estreia na V Copa Jaguariúna neste sábado, dia 26 de agosto. O primeiro desafio será fora de casa, no Ginásio do Grêmio, em Campinas, onde os jaguariunenses enfrentam a forte equipe do ACE/Campinas, às 14h.

A competição é organizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL) e promete movimentar o cenário esportivo regional, reunindo vinte equipes distribuídas em dez categorias, entre masculino e feminino. A Copa Jaguariúna tem se consolidado como uma importante vitrine para talentos do voleibol, promovendo a integração entre municípios e incentivando o esporte amador.

Para os atletas de Jaguariúna, a estreia representa mais do que o início de uma jornada na competição: é a chance de mostrar o potencial da equipe e brigar por um lugar de destaque no pódio. A expectativa é de um jogo equilibrado e com alto nível técnico, já que ambas as equipes vêm se preparando intensamente para o torneio.

A torcida já está convocada para apoiar os representantes da cidade ao longo da competição, que promete grandes emoções dentro das quadras.