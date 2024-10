Procurado é capturado em Jaguariúna após tentativa de fuga em alta velocidade

Na tarde do último domingo (27), uma operação policial em Jaguariúna resultou na captura de um indivíduo procurado pela justiça, acusado de tráfico de drogas, com pena imposta de 5 anos e 10 meses em regime fechado. A abordagem aconteceu após uma equipe policial, que estava em deslocamento para o atendimento de outra ocorrência, avistar uma motocicleta em alta velocidade na contramão, com um casal a bordo.

A motocicleta apresentava características de um veículo registrado no nome do procurado, o que despertou a atenção dos agentes. Ao seguir a motocicleta até uma via próxima, a equipe policial deu ordem de parada ao condutor. No entanto, ao tentar evadir-se, ele perdeu o equilíbrio e caiu, sofrendo escoriações leves nos braços e joelhos. Apesar dos ferimentos, o homem recusou atendimento médico.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos e evitar nova tentativa de fuga, a polícia utilizou técnicas de imobilização e deu voz de prisão ao indivíduo. Durante a consulta via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foi confirmado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Após a prisão, a motocicleta foi entregue a outro condutor, e os pertences pessoais ficaram sob os cuidados da companheira do capturado. A ocorrência foi registrada no Distrito Policial da cidade, onde o detido permaneceu à disposição da justiça.