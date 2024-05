Procurado é Capturado em Mogi Mirim Durante Tentativa de Furto a Estabelecimento Comercial

Na madrugada do dia 24 de maio, uma ação rápida da Polícia Militar resultou na captura de um procurado pela Justiça durante uma tentativa de furto em um estabelecimento comercial em Mogi Mirim. A ocorrência teve início quando um motociclista vigilante do local notou uma atividade suspeita.

O vigilante avistou dois indivíduos pulando o muro do estabelecimento e alertou a polícia, que rapidamente se deslocou para o local. Os suspeitos foram localizados e abordados na Rua Heitor Paulo Zorzeto. Durante a abordagem, um dos indivíduos, identificado como V., confessou que havia invadido a empresa com a intenção de furtar, mas desistiu ao perceber a presença do segurança, fugindo em seguida.

O segundo suspeito, identificado como D., estava em posse de uma bolsa vermelha contendo dois alicates, uma chave hexagonal e uma chave de boca, objetos que foram reconhecidos pela vítima como pertencentes à empresa. A investigação revelou que D. era procurado pela Justiça, embora o artigo específico de sua busca não tenha sido informado.

Ambos os indivíduos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. A autoridade de plantão tomou conhecimento dos fatos e lavrou o Boletim de Ocorrência, qualificando a natureza do crime como Furto Qualificado e Captura de Procurado. Os indiciados permaneceram presos à disposição da Justiça.

Esta ação destaca a importância da colaboração entre a comunidade e as forças de segurança, resultando na rápida resolução de crimes e na manutenção da ordem pública.