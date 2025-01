Professora que agrediu aluno em escola municipal é demitida pela Prefeitura de Amparo

Imagem Ilustrativa

A Prefeitura de Amparo demitiu uma profissional de educação que segundo relatos agrediu alunos de uma Escola Municipal. As denúncias aconteceram no mês de setembro de 2.024 e iniciaram o processo de apuração dos fatos, através de sindicância finalizada e publicada no Jornal Oficial de 27 de dezembro.

O caso foi registrado na Polícia Civil. Segundo apurado, as agressões físicas aconteceram com testemunhas que viram a ação. Além disso, a professora teria agido com gritos excessivos e em uma das ocasiões teria arremessado um chinelo contra um aluno.

Também há relatos de que a professora incentivada alunos a utilizar a violência. Num dos relatos, a professora chegou a segurar outro aluno para que a outra pudesse revidar a agressão.

Durante o processo, nove funcionários, além da própria professora foram ouvidos. A polícia também investiga o caso. Um boletim de ocorrência foi registrado para apurar a conduta da professora (008388-1/2024) artigos 129 e 136 do código penal que tratam de ofensa à integridade corporal de outro, e crime de maus tratos.

Diante dos fatos apurados, a comissão de Sindicância e Processos Disciplinares da Prefeitura de Amparo, caracterizou diante dos artigos das Leis de Conduta e também de CLT – Consolidação das Leis de Trabalho para a demissão da professora.