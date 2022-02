Professorado marca presença na última sessão de Cosmópolis

A sessão desta segunda-feira (14) ficou marcada com a presença de muitas professoras na Casa de Leis. A movimentação foi um ato de prestígio e apoio ao requerimento da vereadora Cristiane Paes ao Executivo, pedindo para que se verifique a possibilidade de enviar Projeto de Lei que concede reajuste salarial aos professores da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Piso Nacional do Magistério 2022.

Toda a sessão ocorreu de forma pacífica e com poucas interferências do público. As professoras aplaudiram a fala da vereadora Cris sobre o assunto. Veja na íntegra:

“Eu fico muito feliz e muito esperançosa de ter vocês [professoras] aqui nessa noite. Isso mostra o quanto a categoria é unida e o quanto a gente vai lutar para que tenhamos uma educação de qualidade na nossa cidade e que acima de tudo nossos profissionais também sejam valorizados” iniciou a parlamentar.

Para finalizar Cris defendeu “Nós, já há algum tempo, desde o final do ano passado nós estamos acompanhando a questão do piso, muito tem se discutido em relação ao piso e agora, no começo de fevereiro o presidente assinou a portaria que define o reajuste de 33% ao professorado. […] Então a gente pede que essa implementação acompanhe a nova lei do FUNDEB. […] Para se ter uma educação de qualidade, nós precisamos acima de tudo, gastar o nosso dinheiro com rigor e para isso temos acompanhado aqui nessa Casa de Leis o que o Executivo tem gastado, perguntando, cobrando, para que esse dinheiro seja investido da melhor forma possível e também que valorize nosso profissional. Temos educação de qualidade quando o nosso professor está motivado e tem recursos para trabalhar[…]”.

A fala da vereadora foi aplaudida pelos presentes e Cristiane Paes foi a primeira a fazer uso da palavra.