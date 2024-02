Professores avaliam potencial da base de Pedreira para competições na ADR e Circuito das Águas Paulista

Na última semana, os professores André e Tiago estiveram realizando uma avaliação criteriosa dos jovens talentos que compõem a base esportiva da cidade. O foco principal foi identificar os atletas que irão representar Pedreira nas próximas competições da Associação Desportiva Regional (ADR) e no Circuito das Águas Paulista.

A equipe Sub-14 está em pleno processo de treinamento, visando aprimorar suas habilidades e fortalecer o entrosamento para enfrentar os desafios das competições regionais. Os treinadores, com vasta experiência na formação de atletas, estão dedicados a extrair o melhor desempenho de cada integrante da equipe, promovendo um ambiente propício ao desenvolvimento esportivo.

Além disso, a atenção se estende aos talentosos atletas da Sub-12, que passam por avaliações minuciosas. A seleção dos competidores para representar a cidade nas competições exige uma análise cuidadosa das habilidades técnicas, físicas e mentais de cada jovem esportista.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato expressou sua confiança na qualidade do trabalho desenvolvido pelos professores. “É fundamental investir na formação esportiva de nossos jovens. Através do esporte, promovemos valores como disciplina, trabalho em equipe e superação. Estamos confiantes de que nossa equipe representará Pedreira com dedicação e orgulho nas competições regionais”, concluiu.